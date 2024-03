Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun, Ramazan bayramı tatilini 9 güne çıkarması, kamu çalışanlarını memnun ederken, özelde çalışanlar buna tepki gösterdi. Ülkede çözüm bekleyen sorunların olduğunu belirten vatandaşlar, bunların göz ardı edilmesinden yakındı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise, sosyal medya paylaşımında Nisan’ın 30 gün çektiğini belirterek kamu çalışanlarının 13 gün idari izinli sayılacağına dikkat çekti.

Şenkul şunları kaydetti:

“Nisan ayında 30 gün var.

14 günü resmî ve idari tatil.

Tatil öncesi ve sonrası iş motivasyon düşüklüğünü de hesaba kattığımız zaman, Nisan kayıp ay.

Avrupa bizi nasıl kıskanmasın.

Hepimizin belki hoşuna gidiyor bu tatiller ama böyle yapa yapa evlatlarımızın gelecekteki haklarından yiyoruz.

Tıpkı bizden önceki kuşağın erken emeklilik mutluluğunun bedelini göç yasası ile bizim kuşağın ödediği gibi bu verimsiz geçecek haftaların, ayların da bedelini bir şekilde evlatlarımız çekecek ama biz kürekleri aheste çekerek mehtabın uyanmayacağını zannetmeye devam ediyoruz.

Tamam değil…”

****

Ne dediler?..

Caner Ocanoğlu

“Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle 9 gün tatil verildi ancak özel sektörde böyle bire durum söz konusu değil. Özel sektöre de bayram tatili verilse iyi olurdu. Bu kadar sıkıntıların yaşandığı ülkemizde böylesi uzun tatiller olmasını doğru bulmuyorum. Yapılması gereken çok iş varken devlet dairelerinden doğru düzgün hizmet verilemezken bir de 9 gün bayram tatili verilmesi doğru değildir ancak bu ülkede artık her şeyi normal karşılamaya başladık.”

İsmet Çoban

“Bayram nedeniyle kamu çalışanlarına verilen 9 günlük tatilin özel sektöre de verilmesini isterdim. Ülke çok da kötü durumda değildir. Ekonomi olarak sadece bu ülkeye değil dünyaya bakmamız lazım çünkü dünyanın ekonomisinde bir çöküş var ve biz de bundan etkileniyoruz. Bayram tatilidir ve bence yanlış bir uygulama yoktur. İnsanlar sabahtan akşama kadar çalışıyor ve tatil yapmalarını doğru buluyorum. Ülkeyi işçiler mi kurtaracak? Eğer öyleyse cumartesi Pazar da çalışalım.”

Ayfer İzci

“Bayram nedeniyle kamu çalışanlarına 9 gün tatil verildi ancak böyle bir durum özel sektör çalışanlarında söz konusu değildir. Her şey memurlara sunuluyor. Özel sektörde hiç bir şey yoktur. Her zaman için memurlar her yönden daha avantajlıdır. Ekonomisi çökmüş hizmet veremeyen bir devlette bu kadar sıkıntı varken bu kadar uzun tatile ne gerek vardı. Memurlar zaten hep tatilde”

Hayati Bolat

“Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle 9 gün tatil verilmesini doğru bulmuyorum. Zaten devlet dairelerinde memurlar hep tatilde. Bu kadar sorun yaşanan bir ülkede uzun süreli tatilleri doğru bulmuyorum. Sağlık çöktü, ilaç yok, eğitimde sorun çok ve iyi olmayan bu gidişatın içinde böylesi uzun tatiller verilmemelidir.”

Ekrem Çabuk

“Devlet çalışanlarına verilen 9 günlük bir bayram tatili var ancak özel sektör çalışanlarında böyle bir tatil maalesef yoktur. Nasıl ki devlet memurlarına 9 gün tatil veriliyor özel sektör çalışanlarına da bu izin verilmelidir. Üretimi dibe vurmuş, ekonomisi bozuk ve kamu kurumlarında düzgün hizmet verilmeyen bu ülkede bu kadar tatil verilmemesi gerekiyor. Bu uygulamayı doğru bulmuyorum.”

İbrahim Rüştüoğlu

“Kamu çalışanlarına 9 günlük bayram tatili verilip de özel sektöre bu tatilin verilmemesi bence bir haksızlıktır. Diğer yandan devletin vereceği hayat pahalılığı da memura verilip özel sektöre verilmiyor. Yani, özel sektörde çalışan insanların daima mağdur oldukları ortadadır. Bana göre özel sektörde çalışan bir insan bir hafta dükkanını kapatamayacağına göre kamu çalışanlarına verilen böylesi uzun tatilleri iptal etmeleri gerekiyor. Ülkede bu kadar sorun varken verilen uzun tatillerin tek amacı siyasi ve oy dur.”

Turgay Konti

“Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle 9 günlük tatil verilirken özel sektöre bu tatilin verilememesi sürekli yaşanan bir durumdur. Ben de özel sektörde olan biriyim ve görüyorum ki özel sektör bu ülkede ikinci veya üçüncü sınıf muamele görüyor. Ülkede ekonomi ve daha birçok alanda bu kadar sorun varken böylesi uzun tatilleri doğru bulmuyorum.”

Altan Yorgancı

“Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle 9 gün tatil verildi ancak özel sektörde böyle bir durum söz konusu değildir. Bu tatiller özel de de olabilir ancak bu ekonomik şartlarda uzun süreli tatiller tepki görüyor. Bu gibi durumlar geçmiş yıllarda da yaşandı ancak ben bu durumu kesinlikle doğru bulmuyorum.”

Rasiha Egemen

“Kamu çalışanlarına bayram nedeniyle 9 gün tatil verildi ancak özel sektörde bu surum söz konusu değildir. Bence çok yanlış bir uygulamadır. Özel sektörde olan insanların canları yok mu? Üretimi dibe vurmuş, kamu kurumlarında hizmet verilemeyen bir noktada bu gibi uzun süreli izinler kabul edilemez.”

Ahmet Egemen

“Kamu çalışanlarına 9 gün bayram tatili verilip de özel sektörün bundan yararlanamayacak olması tam bir fiyaskodur. Hükümetin tek bir gailesi var o da memuru nasıl ödeyebilir ve memuru nasıl memnun edebilirdir. Sağlık çöktü, ekonomi çöktü, eğitim ve daha birçok şey çöktü ancak hükümet edenler sadece koltuklarını düşünüyor. Böylesi kötü bir ortamda böylesi uzun süreli tatiller verilmesinin tek bir nedeni var o da siyasilerin oy telaşıdır.”