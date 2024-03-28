Kültürel kimlik  güvence altında

Kültürel Miras Teknik Komitesinin Lefkara Hamidiye Camisi’nde yürüttüğü koruma çalışması tamamlandı.

Bu kapsamda önceki gün Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından yetkililerin de katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Verilen bilgiye göre etkinlikte konuşan İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların adadaki anıtları restore etmek için yaptığı iş birliğinin her iki tarafın yararına olacak sonuçların bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tuncay, uluslararası toplumun bu uyumun korunmasına, Komitenin çalışma ortamının ve iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Lefkara Hamidiye Camisi’ndeki koruma çalışmasının Avrupa Birliği’nin Kültürel Miras Teknik Komitesine sağladığı finansal katkı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteğiyle yapıldığını da anımsatan Tuncay, “Lefkara Hamidiye Camii'nde yürütülen kapsamlı koruma çalışmalarıyla caminin uzun vadeli yapısal bütünlüğü, kimliği ve kültürel önemi güvence altına alındı” dedi.

Tuncay cami hakkında teknik bilgi de verdi

Cami hakkında teknik bilgi de veren Ali Tuncay, Osmanlı dönemine tarihlenen, Kıbrıs’ın yerel mimari tarzının ayırt edici özelliklerini taşıyan, tarihi ve mimari öneme sahip Lefkara Hamidiye Camisi’nin kayıtlara göre 1835 ile 1883 yılları arasında inşa edildiğini kaydetti.

Etkinlikte ayrıca, Bir süre önce başka bir göreve atanan Avrupa Komisyonu Reform Genel Müdürlüğü Direktör Yardımcısı Kjarntan Bjornsonn’un görevine vekalet eden Marcin Brauhoff, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu Kıdemli Siyasi İşler Görevlisi Philippe Baudin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi Başkanı Jakhongir Khaydarov, Kültürel Miras Teknik Komitesinin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Sotos Ktoris birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından gün anısına ağaç dikildi.