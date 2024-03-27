Tümü deport edilecek

Türkiye’den tekne ile Kuzey Kıbrıs’a getirilen ve geçtiğimiz cumartesi günü Girne’ye bağlı Karşıyaka’da sahil kenarında tespit edilen 4’ü kadın, 5’i çocuk toplam 35 mülteci yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, kadın ve çocukların öğrenci yurdunda, erkek mültecilerin ise 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde beklemesine emir verdi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 23 Mart 2024 tarihinde Karşıyaka’da sahil kenarından KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 35 mültecinin Lapta Karakolu’nda görevli ekipler tarafından tespit edildiğini aktardı. Polis, mültecileri kaçak yollarla KKTC’ye sokmaya çalışan şahısların Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, kadın ve çocukların Yıldız Öğrenci Yurdunda, 26 erkek mültecinin ise 10 gün süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.