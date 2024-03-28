Vefa örneği

Hurşide BAYBORA

Merhum Hacer Gökçora’nın el işlerinden oluşan “Annemin Yüreğinin Sesi El İşi Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan sergi, 29 Mart Cuma gününe kadar mesai saatleri içinde gezilebilecek.

Gökçora'nın kızları tarafından Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Kültür Dairesinin katkılarıyla hazırlanan sergi, merhum Hacer Gökçora’yı ölümünün birinci yıl dönümünü anmak ve eserlerini sergilemek amacıyla organize edildi. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri, Gökçora'nın ailesi ve yakınlarıyla sanatseverler katıldı.

Açılış, müzik dinletisi ve Gökçora anısına saygı duruşuyla başladı.

İlk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Halide Tunceri, özel ve kıymetli geçmişi bugüne taşıyan biraz buruk ama özlem ve gurur yüklü bir serginin açılışına katıldıklarını belirtti.

Tunceri, serginin sadece beğeniye sunulmuş bir etkinlik değil bir vefa borcunun tezahürü olduğunu kaydetti.

Hacer Gökçora’nın kızı Prof. Dr. Nahide Gökçora da, “Bir anma niteliği taşıyan bu sergi ile bir yandan canımız annemizin çok isteyip gerçekleştiremediği bir etkinliği tamamlayarak annemize, bir yandan da son 50 yılın dikiş, nakış ve örgü gibi el işi örneklerini günümüze taşıyarak geleneksel kültürümüze ve ülkemize bu alanda vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık.” ifadelerini kullandı.

