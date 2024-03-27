28 gramı 15 bine sattı

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evinde hintkeneviri bulunan Yusuf Çamlıca’ya uyuşturucu madde verdiği iddia edilen Emre Sürünür tutuklandı.

Zanlı Sürünür dün mahkemeye çıkarılırken, Çamlıca’ya 28 gram hintkenevirini 14 bin TL’ye sattığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2024 tarihinde 17.15 - 18.30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Yusuf Çamlıca’nın Minareliköy’deki ikametgahında yapılan aramada; 20 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi Emre Sürünür’den 27 Ocak 2024 tarihinde 28 gram olarak 14 bin TL’ye satın aldığı beyan ettiğini söyledi.

Polis, Sürünür’ün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, zanlının evinde aram yapıldığını, 350 euro para bulunduğunu ifade etti. Polis, Çamlıca’nın tasarrufunda bulunan uyuşturucu paketinde parmak izi araştırması yapacaklarını, zanlının parmak izinin olup olmadığına bakılacağını, ayrıca cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin suçla hiçbir bağı olmadığını, suçsuz olduğunu ifade etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.