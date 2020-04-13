Kitapseverler sanal alemde buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) 56. Kütüphane Haftası, “Geleneksel Kitapla Buluşma Vakti” adlı etkinlikle kutlandı.

Her yıl Lefkoşa, Büyük Han’da düzenlenerek kutlanan “11. Geleneksel Kitapla Buluşma Vakti” adlı etkinliği bu yıl sosyal medya üzerinden gerçekleşti.

Üniversite’nin öğrencileri ile akademik ve idari çalışanlarının yanı sıra pek çok UKÜ mezunu ve kitapseverler de kitap okuma etkinliğinde buluştu.

UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, kitap okuma etkinliğinde kitapların nostaljik tadını yaşatmak istediklerini belirterek, “Etkinliğimize 7’den 77’ye birçok yaş gurubundan kitapsever katıldı” dedi.

KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Kanada, İngiltere, Türkmenistan, Nijerya, İskoçya, Çin, Pakistan ve Amerika'dan kitapseverlerin etkinliğe katıldığına dikkat çeken Lay, “İçinde bulunduğumuz süreçte yapılacak en keyifli, en öğretici şey okumak, sosyal medya üzerinden düzenlenen bu etkinlikle kitap okuma ve hediye etme alışkanlığının yeniden canlandırılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Lay, okuma etkinliğinde her yıl renkli görüntüler yaşandığını söyleyerek, amaçlarının kitap okumanın bilgi edinme yolunda en önemli köprü olduğunu hatırlatmak olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 10:26