Aile kavgası yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, iki aile arasında çıkan kavganın ardından tutuklanan Mehmet Takımcılar, Ahmet Takımcılar ve Mehmet Davulcular hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıları tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağladı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Emin Doğan, 7 Kasım 2020 tarihinde Mehmet Takımcılar ile Ahmet Davulcular’ın, aralarındaki husumet nedeni ile kavga ettiklerini ve kesici aletlerle bir birilerini yaraladıklarını söyledi.

Kavga sonrası Ahmet Takımcılar ile 4 kardeşinin toplanarak, Mehmet Davulcular’ın evine gittiğini ve onu ile annesini darp ettiklerini aktaran Doğan, zanlıların 8 Kasım’da mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Doğan, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ve birer kişinin 75’er bin TL’lik şahsi kefaletleri şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.