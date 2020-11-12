Beşi de tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 4 ile 9 Kasım tarihleri arasında Palm Beach bölgesindeki bir antrepodan içki çalan Hüseyin Gör ile çalıntı malları satın aldıkları iddia edilen Harun Çiftçi, Hasan Çil, Yılmaz Yazgı ve Halil Hamza Soylu tespit edilerek tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Hüseyin Gör, ‘bina açma ve sirkat’, diğer zanlıların ise ‘hırsızlık mal kabulü’ suçlaması ile itham edildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, zanlı Hüseyin Gör’ün, 4 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında, Palm Beach bölgesinde bulunan bir antrepoya girerek, muhtelif sayı ve markalarda içki sirkat ettiğini söyledi. Polis, olayın 9 Kasım 2020 tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydetti.

Yapılan soruşturma sonucu Hüseyin Gör ve suçla bağlantılı Harun Çiftçi, Hasan Çil, Yılmaz Yazgı ve Halil Hamza Soylu’nun tutuklandığını belirten Toroslu, zanlıların evlerinde yapılan arama sonucu, sirkat edilen içkilerin 7 tanesinin bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Toroslu, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.