Cezası 2 yıl daha arttı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen olayda eşi Loredena ile ilişki yaşadığı gerekçesiyle Orhan Dural’ı av tüfeği ile vurup ölümüne neden olan ve 2012 yılında 30 yıl hapse mahkûm edilen Esaf Tarım’ın cezası arttı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde planlı cinayetten beraat ettirilen, sadece adam öldürme suçundan mahkûm edilen sanık hakkındaki kararın hatalı olduğu belirtildi. Başsavcılığın istinaf talebi ile başlayan yargı süreci sonrası alt mahkemenin ‘taammüden adam öldürme’ suçundan verdiği beraat kararının hatalı olduğu belirtildi.

Yargıtay, sanığı planlı cinayetten de mahkûm ederek, 30 yıllık cezasını 32’ye yükseltti.

Alt mahkemenin kararı bozuldu

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Gülden Çiftçioğlu, üye Bertan Özerdağ ve üye Beril Çağdal’ın huzurunda dinlenen istinafın kararı dün açıklandı.

Kararı okuyan Gülden Çiftçioğlu, tüm olgulara değinerek, alt mahkemenin Esaf Tarım’ın “Taammüden adam öldürme” suçundan beraat ettirilmesi kararını hatalı buldu ve sanığı bu suçtan mahkûm ettiklerini açıkladı.

Çiftçioğlu, “Taammüden adam öldürme” suçunun ömür boyu hapis cezası gerektiren, ceza yasasındaki en ağır suçlardan olduğuna değindi.

Çiftçioğlu, sanığın maktule ait ikametgâha öldürmek gayesiyle girmesini ve maktulün yatak odasında uykuda olduğu esnada öldürmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Çiftçioğlu, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirip, 32 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Karaoğlanoğlu bölgesinde 19 Ekim 2011 yılında meydana gelen olayda Esaf Tarım, evde eşiyle yatakta yakaladığı Orhan Dural’ı av tüfeği ile vurmuştu. Tarım, daha sonra Girne Adli Şubeye giderek, eşi ile birlikte olan Orhan Dural’ı av tüfeği ile vurduğunu söyleyip, teslim olmuştu.

Karnından yaralanan Dural, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 davadan yargılanmış, 9’undan suçlu bulunmuştu.

Planlı cinayetten beraat eden sanık, Adam öldürme”, “Geceleyin ev açma”, “Özel izinsiz ateşli silah taşıma, kullanma, tasarruf”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma, kullanma”, “Hayatı tehlikeye koymak maksadıyla ateşli silah ve mühimmat bulundurma”, “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarından 30 yıl hapse mahkûm edilmişti.