Ruh sağlığımız tehlikede

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybeden insanların sayısı bir milyon 270 bini aşarken, bilim insanları intihar düşünceleri nedeniyle yardım arayan insanların sayısının karantinalar ilan edilmeye başladığından bu yana 3 katına çıktığını açıkladı. İngiltere’de yapılan çalışmada ülke çapında getirilen kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik problemler ve yalnızlığın rekor sayıda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve intihar vakasına yol açtığı görüldü. Uzmanlar, Covid-19’un aynı zamanda bir akıl sağlığı pandemisine dönüştüğünü belirterek, psikiyatrik vakaların gittikçe artacağı uyarısında bulundu.

Yalnızlık, işsizlik, aile içi problemler...

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, intihar düşünceleri için yardım arayanların sayısının, ülkede ilk karantina uygulamasının başladığı 23 Mart’tan bu yana, 3 kat arttığı açıklandı. Psikiyatristler, hastanelerin yüzlerce hastayla 'dolup taştığını' belirterek, ülkenin bir 'akıl sağlığı salgını' ile karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Uzmanlar, ülke çapındaki kapanmanın tetiklediği yalnızlık, işsizlik ve aile içi problemler nedeniyle bu durumun yaşandığını söyledi.

Yardım isteyenlerin sayısı 3 katına çıktı

Bu kapsamda, Rethink Mental Illness adlı yardım kuruluşu intihar düşüncelerinden kurtulmak için internet sitelerine başvuran insan sayısının son altı ayda 80 bin 298’den 231 bin 271’e sıçradığını açıkladı. Royal College of Psychiatrists, adlı ruh ve sinir hastalıkları kuruluşu ise 700 çalışanıyla anket yaptı ve 10 kişiden 6’sı Covid-19 pandemisiden öncekine oranla daha fazla acil psikiyatrik vakayla ilgilendiğini söyledi.

İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüsü rakamları ayrıca, verilerin mevcut olduğu en son tarih olan Temmuz ayında akıl sağlığı hizmetleri için rekor sayıda acil durum ve sevk kaydedildiğini ortaya çıkardı. Buna göre acil müdahalede bulunulan insanları sayısı geçen yılın aynı zamanına göre yaklaşık 3 bin kişi arttı.

İntihar teşebbüsü sayısı yüzde 68 arttı

Diğer taraftan, Londra Ambulans Servisi, ülkede ilk karantinanın ilan edilmesinden bu yanaintihar ve intihara teşebbüs sayısında yüzde 68'lik bir artış gördüğünü açıkladı. Ambulas servisinin sözcüsü ekiplerinin sözcüsü Ekim ayında günde ortalama olarak 37 intihar ihbarı aldıklarını söyledi.