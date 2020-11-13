Fişekhane’de muhteşem gece

Pandemi kurallarına uyularak yapılan 33. Best Model Türkiye Yarışması Finaline yoğun ilgi oldu

Fişekhane’de muhteşem gece

33. Best Model Türkiye Yarışması Finali Tarihi Fişekhane’de gerçekleşti.
Birçok organizasyon ve yarışmanın iptal edildiği veya ertelendiği bu dönemde, pandemi kurallarına uyularak yapılan 33. Best Model Türkiye Yarışması Finaline yoğun ilgi oldu. 
25 kadın 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya sahne aldı. 
Ayrıca gecede Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman’a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptılar.
 Yarışmanın koreografisini Asil Çağıl gerçekleştirdi. 
33. Best Model Türkiye birinciliğini, Melisa İmrak ve Oğuzhan Bolat, ikinciliği Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan kazandılar.
Best Photomodel Melissa Aslan, Mustafa Saraçoğlu Best Grace, Merve Yıldırım
Best Gentleman: Metehan Onay oldu.


 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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