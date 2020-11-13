Galata Kulesi merdivenlerde 

Galata Kulesi'nin üç boyutlu figürü Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'ndeki merdivenlere resmedildi. Merdivenleri sanat eserine dönüştüren çizimin, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmesi bekleniyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan merdivenleri güzelleştirmek amacıyla üniversitelerle iş birliği yapılarak başlatılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Galata Üniversitesi iş birliğiyle, Galata Kulesi’nin üç boyutlu figürü Ukraynalı ünlü sokak sanatçısı Alex Maksiov ve üniversiteli öğrenciler tarafından üniversitenin yanında bulunan merdivenlere resmedildi. Renkli görüntülere sahne olan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte merdivenler yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Merdivenlere resmedilen Hezârfen Ahmed Çelebi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.



Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 11:04