Esin Leman Lisesi Eğitim Bakanlığına hibe edilecek

Hurşide BAYBORA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Esin Sanver Arık, Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yeni yapılacak okul inşaatına ilişkin protokol imzaladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Esin Sanver Arık, eşi Sadık Arık, yeğeni Gülşah Sanver Manavoğlu ve bürokratlar da katıldı.

İmza töreninden önce konuşma yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, birçok protokole heyecan dolu imzalar attığını fakat bu protokole çok fazla heyecan duyarak imza atacağını söyledi.

Esin Arık’ın kendisinin gelerek okul yapmak istediğini söylemesinin ardından çalışmalar yaptıklarını ve KKTC’de olmayan standartta bir proje çizildiğini dile getiren Çavuşoğlu, yapılacak okulun ülkeyi kalkındıracak gençleri yetiştirecek olmasının öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Okulun yaklaşık bir yıl içerisinde yapılıp Bakanlığa hibe edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, Esin Arık ve eşi Sadık Arık’ın bu projeyle ülkeyi geleceğe taşıyacak olan nesiller için bir mekan sağlayacak olmalarından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Okulun isminin Esin Leman Lisesi olacağını dile getiren Çavuşoğlu, “Ne mutlu ellerinde bulunan imkânları çar çur etmeyip ülkenin geleceği için kullanıyorlar. Hayır, işlediğiniz ve hayırlara motive olduğunu için teşekkür ederim.” dedi.

Esin Arık: Eğitim pınarına bir avuç su

Esin Sanver Arık da, nicedir eğitim pınarına bir avuç su katma arzusunda olduğunu belirterek, kendisine bu yolda katkı koyarak destekleyen herkese teşekkür etti.

Arık, yapılacak liseyi küçük köyünde ilkokula dahi gidemeyen ve vatana hayırlı evlatlar yetiştirmek için didinen anne ve babasına ithaf etti.

Manavoğlu: Başkalarına teşvik olmalı

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, ülkenin öncelikli ihtiyacının birliktelik olduğunu dile getirdi.

Birlikteliklere başkalarının da katılması ve teşvik olması halinde ülkenin gelişebileceğini dile getiren Manavoğlu, daha önce okul yapma konusunda çok bilinçli olmadığını fakat büyüdükçe çok büyük bir ihtiyacın karşılandığını gördüğünü kaydetti.

Sadık Arık: En erken zamanda yapılacak

Sadık Arık ise, okulun en erken zamanda bitirileceğini dile getirdi.

Eşi Esin ve kendi birikimleriyle okul yapma kararı verdiklerini anlatan Arık, okul yapmanın en yararlı iş olduğunu ve geleceğin bakanları ve başbakanlarının ancak eğitim sayesinde yetişeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Lefkoşa Kızılbaş bölgesinde yapılacak okul için karşılıklı imzalar atıldı.