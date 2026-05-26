Ailelere teslim edildi

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, 2005 yılından bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında bin 833 kazı yapıldığını ve kazılarda bin 717 kişinin kalıntılarının bulunduğunu aktardı. Müftüzade, bin 69 kayıp kişinin kimlik tespitinin yapılarak ailelerine teslim edildiğini vurguladı.

Müftüzade, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) röportaj vererek, Komite’nin güncel faaliyetlerini, kazı süreçlerini ve bağış destekleri anlattı.

Müftüzade, taraflar arasında 1997 yılına kadar kayıp listesiyle ilgili müzakerelerin sürdüğünü ve 1997'de ise 2002 kayıp şahsı bulmak, kimliklendirmek ve ailelerine iade etmek üzere mutabakata varıldığını belirtti.

Müftüzade, 2026 yılının başından bu yana, iki toplumlu ekipler tarafından 26 kazı yapıldığını ve kayıp 2 kişiye daha ulaşıldığını söyleyerek, biri Güney Kıbrıs'ta olmak üzere toplam 8 yerde kazıların devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu kazıların Dali, Lapta, Alsancak, Düzova, Mehmetçik, Kızılay, Bağlıköy ve Taşköy'de yapıldığını aktaran Müftüzade, araştırma ekiplerinin yeni bilgilerle yeni kazı yerlerine ulaşılması konusundaki çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Müftüzade, Antropoloji ve Kimliklendirme birimlerinin kalıntıların kimliklendirilmesi yönünde çalışmaya devam ettiğini de kaydetti.

Kayıpların 127’si kuzeydeki askeri birliklerde

Müftüzade, bugüne kadar yürütülen kazı çalışmalarının 127’sinin kuzeyde yer alan askeri birliklerde olduğuna da işaret ederek, "Askeri bölgelerde yapılan kazılarda toplam 205 şahsa ait kalıntılara erişildi.” dedi.

Son kimliklendirilme Hüseyin Mestan’a ait…

Söz konusu yedi kişilik grupta yapılan son kimliklendirilmenin Hüseyin Mestan’a ait olduğunu ve Mestan'ın 6 Mayıs'ta Bağlıköy Şehitliği’ne defnedildiğini vurgulayan Müftüzade, kimlik tespiti henüz yapılmayan 2 kişinin kalıntılarına yönelik analizlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

KŞK’nın 2026 yılı bütçesi 3,9 milyon Euro

Müftüzade, DNA Laboratuvarı ve DNA analizleri konusunda maddi bir sıkıntı yaşamadıklarını da belirterek, Komite’nin 2026 yılı bütçesinin 3,9 milyon Euro olarak belirlendiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin her yıl çalışmalara 2,6 milyon Euro’luk destek sağladığını belirten Müftüzade, 37 bin 282 Euro’luk desteğin ise farklı ülkelerden geldiğini kaydetti.

Hangi ülkeler destek veriyor

Müftüzade, Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan yardımlar yanında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye, Almanya, İsviçre, Amerika, Hollanda, İrlanda, Yunanistan, Birleşik Krallık, Belçika, Kuveyt, İspanya, Rusya Federasyonu, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, Çin, Macaristan, Lüksemburg, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerden bağış aldıklarını söyledi. Müftüzade, farklı yıllarda ve dönemlerde yurtiçi ve yurt dışından bazı kuruluşların da kendilerine bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Hakkı Müftüzade, çalışmalarında netice alabilmeleri için çok küçük de olsa herhangi bir bilgisi olan kişilere kendilerine 181 numaralı telefondan ulaşma çağrısında bulundu.

“Zamanımız git gide daralıyor” ifadesini kullanan Müftüzade, bilgisinden emin olmayıp, bunun bir duyum olduğunu düşünen kişilerin de ismini vermeden kendilerini arayıp, bilgi verebileceğini söyledi.