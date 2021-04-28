Ailesi kahroldu

Hüseyin ÇİÇEK

Geçitkale-Tatlısu anayolunda dün sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Alkan Bey hayatını kaybetti.

Acı haberin duyulmasıyla talihsiz gencin babası Denktaş Bey hızla olay yerine geldi. Oğlunun cansız bedeni ile karşılaşan baba gözyaşlarına boğuldu.



Geçitkale’nin sevilen simalarından biri olan Alkan Bey’in ölümü ailesinin yanı sıra tüm Geçitkale’de büyük üzüntü yarattı.

Evine gidiyordu

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; saat 04.00 sıralarında arkadaşının evinden, Geçitkale’ye gitmek üzere yola çıkan Alkan Bey, yönetimindeki KV 914 plakalı araç ile Çınarlı kavşağı yakınlarına geldiğinde, direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun sağından çıkan araç, önce trafik levhasına çarptı, ardından atakla atarak tavanı üzerinde durdu. Talihsiz genç başından aldığı yara sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bey’ın cesedi Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bey’e Adli Tıp Uzmanı tarafından otopsi yapılacağı, ardından Geçitkale’de toprağa verileceği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.