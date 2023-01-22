Alkol sonrası olan oldu

Evinde misafir olarak gelen arkadaşının 15 yaşındaki sevgilisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Aygül dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının koltukta sızıp kalan kızı dudağından öptüğü, iç çamaşırlarını yırtıp çıkardığı belirtildi. Zanlının ayrıca kızı öptüğü anları da cep telefonuyla çektiği açıklandı.

Polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olayın 19 Ocak 2023 tarihinde 03.00-06.00 saatleri arasında Mehmet Aygül’ün Küçük Kaymaklı bölgesindeki ikametgahta meydana geldiğini söyledi. Polis çavuşu, zanlının evin salon kısmındaki çekyat üzerinde alkollü şekilde uyuyan 15 yaşındaki kızı rızası olmaksızın dudağından öptüğünü, sutyenini çıkartıp, külotunu yırtmak sureti ile cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini belirtti.

Polis ,zanlının kız çocuğunu dudağından öptüğü anı çekerek WhatsApp üzerinden geçiçi fotoğraf olarak gönderdiğini ve özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ifade etti.

Özmüezzin, olayın kız çocuğunun şikayeti üzerine bilgilerine geldiğini ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını kaydeden polis, kız çocuğunun doktor kontrolüne götürüldüğünü ve rapor hazırlanması gerektiğini belirtti. Zanlının evinden alınan kıyafet ve çarşaflarda DNA incelemesi yapılacağını kaydeden polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ‘15 yaşında kız çocuğuna karşı çocuğun cinsel istismarı, özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel saldırı’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.