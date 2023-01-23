Limasol’da olaylı gün

EOKA-B terör örgütünün lideri Yeorgios Grivas Digenis’in sığınağının ve mezarının bulunduğu bölgede dün sabah ciddi olayların yaşandığı belirtildi.

Rum Devlet Radyosu ve Televizyonu RIK, Limasol’da Grivas için düzenlenen anma töreni sırasında genç gruplar arasında başlayan tartışma, daha sonra karşılıklı saldırıya yöneldi.

Haberde olayların yan sokaklara sıçradığı, park halindeki araçlara, vitrinlere ve çöp bidonlarına zarar verildiği belirtilirken, yaşanan olaylar nedeniyle bazı polislerin de yaralandığı ifade edildi.

Habere göre çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet polisinin bölgeye sevk edilmesiyle olay kontrol altına alındı.

Bölgede, polis tarafından delil olarak alınan, molotof kokteylleri, sopalar ve taşların da bulunduğu ifade edildi.

Haberde, “EOKA Mücadelecileri Derneği”nin olası bir olayın çıkması ihtimalinden daha önce söz ettiğini ve polisten önlem almasını istediği de anımsatıldı.

Yaklaşık on gün önce de Grivas’ın sığınağının yanında bulunan “Digenis” isimli milliyetçi derneğe zarar verilmişti.