Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Larnaka’da bulunan Tuz Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Gölün ziyaretçileri flammingoların oluşturduğu muhteşem görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor.
Flamingoların görüntü cümbüşü karşısında kendinden geçen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşıyor, bölgeye el ele giden aşıklar da flamingoların büyülü görüntüleri karşısında mükemmel zaman geçiriyor. Doğaseverler, amatör fotoğrafçılar göle akın ederken, Georgios Sardalos kuşların şahane görüntülerini objektifine yansıttı.
Pembe şölen
Larnaka Tuz Gölü’nün misafirleri flamingolar muhteşem görüntüler oluşturdu
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, Larnaka’da bulunan Tuz Gölü renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Gölün ziyaretçileri flammingoların oluşturduğu muhteşem görüntüler, ziyaretçileri adeta büyülüyor.
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