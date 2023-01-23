Mevduatlar bunu gösteriyor

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, bankacılık sektöründe dövizleşmenin yoğun etkileri hala devam ederken yabancı para cinsi mevduatların toplam mevduatlara oranının yüzde 80,36 civarında seyrettiğini belirtti.

Haskasap, özel bankalarda ise bu oranın yüzde 85,48 seviyesinde olduğunu ifade ederek, “ Bu da bize KKTC halkının Türk Lirası cinsinden tasarruf ve yatırım yapmadığını gösteriyor. Bu oranın bu denli yüksek olmasında KKTC Kur Korumalı Mevduat ürününün kullanılmaması da önemli bir etken” dedi.

Haskasap, 2022 finansal yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini anlattı, “finansal performans ve dijitalleşme sürecine” büyük önem verdiklerini vurguladı.

Yüksek çıkışlı kur şokları

Haskasap, 2022 Finansal yılını değerlendirdiği demecinde şunları ifade etti:

2022 finansal yılında pandemi krizindeki ekonomik durgunluğun aşılması amacıyla gelişmiş ülkelerin para arzını tarihi seviyelerde yükseltmesinin ve Rusya- Ukrayna savaşının başlamasının birçok ülkede yüksek enflasyon sorunu yarattığını hep beraber gözlemledik. Akabinde ABD Merkez Bankası (FED) öncülüğünde enflasyonun kontrol altına alınması ve % 2 oranında muhafaza edilebilmesi hedefiyle ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere birçok ülkede sıkı para politikasının başladığı ve yabancı para faizlerinin yükseldiği bir dönem olmuştur.

Bankamız 2022 yılında ekonomi ve finansal piyasalarda değişen koşulları yakından takip ederek, düzenli şekilde gerçekleştirdiği Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında finansal risklerini yönetmeye devam etmiştir. Yaşanan gelişmeler ve öngörülebilen beklentiler üzerinden stratejik kararlar üretmiş ve uygulamaya koymuştur.

Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında KKTC Bankacılık sektörü faaliyetlerinin artırmış ve aktiflerini büyütmüştür. KKTC Merkez Bankası 2022 yılı 3. Çeyreği bülten raporundan görüleceği üzere Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü 9 aylık zaman zarfında % 37 oranında büyüyerek 3. Çeyrek sonunda 109 milyar TL’ye ulaşmıştır. Büyümeye esas katkının kredilerden ziyade menkul kıymetlerden geldiği gözlemlendi. Zira Krediler % 21,12 oranında döviz kur artışının altında bir oranla büyürken, menkul kıymetler ise % 78,76 oranında büyüme kaydetti. Bunun anlamı ise piyasaya kredi vermek yerine bankaların tahvil & bono alım ağırlıklı bir strateji izlemesidir.

Sektörde dolarizasyonun (dövizleşme) yoğun etkileri hala devam ederken yabancı para cinsi mevduatların toplam mevduatlara oranı % 80,36 civarında seyrediyor. Özel bankalarda ise bu oran % 85,48 seviyesinde yer alıyor. Bu da bize KKTC halkının Türk Lirası cinsinden tasarruf ve yatırım yapmadığını gösteriyor. Bu oranın bu denli yüksek olmasında KKTC Kur Korumalı Mevduat ürününün kullanılmaması da önemli bir etken.

Takipteki alacaklar toplam kredilerin % 3,76’sına tekabül ettiğinden dolayı düşük risk seviyesinde yer almıştır. Keza pandemi krizinin ve yaşanan yüksek çıkışlı kur şoklarının sonrasında takipteki alacakları bu seviyede muhafaza edilmesi tahminlerin ötesinde bir başarı sergilemiştir. Ancak 2022 yılında % 20,58 oranında aktif büyüme oranına yakın bir büyüme kaydetmesi borç ödeyememe trendi için hızlı bir artış sinyali vermiştir. “

Dijital dönüşüm hızlanacak

Haskasap son olarak 2023 hedeflerinde teknolojinin önemini vurguladı. Haskasap şunları söyledi:

“Dijital dönüşümün hızlanması, yapay zeka, geleceğin finansal hizmetlerinin temelini önemli ölçüde etkiliyor bu da bizleri yeni işletim modellerinde çalışma ve iş geliştirme konusunda atılım yapmamızı ön görüyor. Klasik bankacılığın yanı sıra alternatif finans sağlayıcılarının ortaya çıkması, Mobil para ve çevrimiçi ödemelerin gelişimi; dijital kredilerin teşviki gibi yenilikleri bankamızın teknolojik alt yapısı ile birleştirerek müşterilerimize en hızlı, kolay ve ulaşılabilir bir teknoloji sunmak için çalışıyoruz.

2023 yılında da önemli projelere imza atarak altyapı ve teknolojik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”