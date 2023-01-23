Kıbrıslı Rumlar gerilim peşinde

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine sayılı günler kala ‘Politis’ ve ‘Kathimerini’ gazeteleri tarafından gerçekleştirilen anketlerin sonuçları; kabinesinde terör örgütü ELAM’a bakanlık vereceğini açıklayan Nikos Hristodulidis’in kazanacağını gösteriyor.

Politis gazetesi, “Noverna” şirketinin gazete adına, 12-19 Ocak tarihlerinde 862 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Haberi “Noverna’nın Politis Adına Yaptığı Anket-Averof-Mavroyannis Farkı Azaltıyor” başlığıyla veren gazete anket sonucunda Nikos Hristodulidis’in yüzde 25.4; Averof Neofitu’nun yüzde 20.2; Andreas Mavroyannis’in ise yüzde 18.6 oy aldığını belirtti.

Diğer adaylar Hristos Hristu’nun yüzde 5.5; Konstantinos Hristofidis’in yüzde 3.0; Ahilleas Dimitriadis’in yüzde 2.8; Yorgos Kolokasidis’in yüzde 1.4 ve diğerlerinin yüzde 1.1 şeklinde oy aldığını belirten gazete oy kullanmayacak/kararsızların oranının yüzde 16.8; boş oyun yüzde 1.6; anketi yanıtlamayanların oranın ise yüzde 3.6 şeklinde yer aldığını yazdı.

Habere göre ankette seçimlerin ikinci tura kalması senaryolarına ilişkin soru da soruldu.

Averof Neofitu ile Andreas Mavroyannis’in ikinci tura kalması durumunda, Neofitu yüzde 35; Mavroyannis ise yüzde 36 şeklinde oy alırken boş oy yüzde 8; kararsızların/oy kullanmayacak olanlar yüzde 21 şeklinde belirlendi.

Nikos Hristodulidis ile Averof Neofitu’nun ikinci tura kalması durumunda, Hristodulidis yüzde 45; Neofitu yüzde 27; boş oy yüzde 7; kararsızlar/ oy kullanamayacaklar yüzde 21 şeklinde yer aldı.

Nikos Hristodulidis ile Andreas Mavroyannis senaryosu karşısında ise Hristodulidis yüzde 46; Mavroyannis yüzde 27; boş oy yüzde 6; kararsızlar/oy kullanmayacak olanlar yüzde 21 olarak belirlendi.

Kathimerini’nin anketi

Kathimerini gazetesi de “Symmetron” şirketi tarafından yapılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Seçimlerde kime oy verirdiniz sorusu üzerine Nikos Hristodulidis yüzde 32.9; Andreas Mavroyannis yüzde 21.9; Averof Neofitu yüzde 21.5; Hristos Hristu yüzde 4.2; Ahilleas Dimitriadis yüzde 4.0; Yorgos Kolokasidis yüzde 3.3; Konstantinos Hristofidis yüzde 1.7; diğerleri yüzde 0.8 oy alırken kararsızlar yüzde 9.7 şeklinde yer aldı.

Adayların bölgelere göre oy dağılımına da yer veren gazete Hristodulidis’in Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 31.2; Baf’tan yüzde 48; “Mağusa bölgesinden” yüzde 25; Larnaka’dan yüzde 29.6; Limasol’dan yüzde 32.3 oy aldığını yazdı.

Habere göre Andreas Mavroyannis Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 18.1; Baf’tan yüzde 17.6; “Mağusa bölgesinden” yüzde 23.3; Larnaka’dan yüzde 23.3; Limasol’dan yüzde 27.6;

Averof Neofitu ise Lefkoşa’nın güneyinden yüzde 24.9; Baf’tan yüzde 14.4; “Mağusa bölgesinden” yüzde 28.3; Larnaka’dan yüzde 22.6 ve Limasol’dan yüzde 18.0 şeklinde oy aldı.

Seçimlerin Hristodulidis ile Averof Neofitu arasındaki ikinci tura kalması durumunda Hristodulidis yüzde 49; Neofitu yüzde 25; çekimser yüzde 17; kararsızlar yüzde 9;

Andreas Mavroyannis ile Averof Neofitu arasında Mavroyannis yüzde 38; Neofitu yüzde 33; çekimser yüzde 20; kararsızlar yüzde 7;

Nikos Hristodulidis ile Andreas Mavroyannis arasında ise Hristodulidis yüzde 49; Mavroyannis yüzde 27; çekimser yüzde 14; kararsızlar yüzde 10 şeklinde yer aldı.