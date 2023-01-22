14 Mayıs’ı kabul etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan bir sorun yok. 14 Mayıs olunca, 'yeter söz milletin dedik.' Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak" dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunu (TÜRKONFED) ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Bütün sorunları çözülebilir. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle çözülebilir. Bozulan bir devlet yapısı var. Çürüyen bir yapı var. O yapının da süratle inşa edilmesi lazım.

Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve Türkiye’yi de aydınlığa çıkaracağını, dolayısıyla kimsenin karamsar bir atmosfer var diye endişeye kapılmaması gerektiğini söyledim.

Gerçekten Türkiye büyük güzel bir ülke ve dolayısıyla iyi kadroları var. Bugün o kadrolar her ne kadar biraz devre dışıysa da o kadrolar yeniden yönetime geldiği zaman devlete liyakat sağlamış olacağız ve güzel bir Türkiye inşa edeceğiz.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından bir basın mensubunun af konusu sorması üzerine şu ifadeleri kullandı:

Önce bu konuyu altı liderin konuşması lazım, ondan sonra benim bu konuda düşüncelerimi ifade etmem lazım.

Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin sorulması üzerine de, “14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan bir sorun yok. 14 Mayıs olunca, ‘yeter söz milletin dedik.’ Millet İttifakı da zaten bunu istiyor. Yeter söz milletin olacak” dedi.

