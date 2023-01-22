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Motorda arıza çıktı

Seyir halindeki araç Girne- Lefkoşa anayolunda aniden alev aldı

Motorda arıza çıktı

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde Boğaz Piknik Alanı yakınlarında seyir halinde bulunan Nilüfer Gündüz yönetimindeki FF 040 plakalı araçta, motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Polis Basın Bültenine göre, yangına ilk müdahale, kendi özel aracı ile yolda seyir halinde bulunan ve yangını görüp duran bir itfaiye subayı tarafından yangın söndürme cihazı ile yapıldı. 

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşması ile araçta soğutma işlemi yapıldı. Yangın sonucu aracın motor bölümündeki üst kapakta bulunan plastik aksamlar ile elektrik aksamları yanarak zarar gördü.  Soruşturma devam ediyor.

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