Alkol ve sürat 

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Polis Müdürlüğü önceki akşam sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Kent genelinde 22.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen asayiş denetimleri kapsamında 25 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise 823 araç kontrol edildi ve 35’i süratli, 9’u ise alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 305 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi. Çeşitli suçlardan dolayı da 14 araç ise trafikten men edildi.