Kadın kanlar içinde kaldı

Lefkoşa’da birlikte alkol alıp eğlenen karı-kocanın gecesi kötü bitti. Evin mutfak kısmında birlikte içen Sami Yerli ile eşi D.G.Y.(K-35) bir süre sonra tartışmaya başladı. Zanlı Yerli tartışma esnasında viski bardağını eşinin kafasında kırdı.

Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan genç kadın 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerinde giden ekipler tarafından hastaneye gönderilen genç kadının kafasında

6 santim kesi oluştuğu belirtildi. Eşini yaralayan Sami Yerli gözaltına alınırken, her ikisinin de olay anında alkollü olduğu belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Sözlü tartışma saldırıya dönüştü

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinde saat 08.30 sıralarında Yenişehir'deki ikametgahının mutfağı içerisinde eşi D.G.Y. ile birlikte alkol kullandıkları esnada aralarında sözlü tartışma çıktığını söyledi.

Polis, zanlının tartışma esnasında cam viski bardağıyla eşinin kafasının sol kısmına vurduğunu belirtti.

Polis, D.G.Y.'nin 155 polis imdat hattına yaptığı yardım çağrısı üzerine ikametgaha gidildiğini açıkladı.

İkametgaha gidildiğinde D. G.Y.'nin üstünün kanlar içerisinde olduğunu ve başının sol arka kısmından kan geldiğini gözlemlediklerini ifade eden polis, Sami Yerli'nin de orada görüldüğünü söyledi.

Polis, genç kadının ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, muayenesinin yapıldığını ifade etti.

D.G.Y.’nin başında 6 santim ebadında kesi oluştuğunu belirten polis, yapılan kontrolde ikametgahın birçok yerinde kan birikintilerinin belirlendiğini açıkladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evden kan örneklerini topladığını ifade eden polis, mutfak masası üzerinde tespit edilen viski bardağı ve parçalarının da bulunarak emare alındığını söyledi.

İfadesine olayı hatırlamadığını söyledi

Polis memuru, yapılan testler sonucu Sami Yerli'nin 189 promil, D.G.Y.'nin ise 283 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, Sami Yerli'den yapılan ilk soruşturmada cam bardağı eşinin kafasına vurduğunu beyan ettiğini belirtti.

Polis, D. G.Y.'nin ifadesinde alkollü olduğundan herhangi bir şey hatırlamadığını, sadece kafasından kan süzüldüğünü ve yardım için polisi aradığını beyan ettiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alacaklarını kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında ağır yaralama suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.