Paketler satışa hazırdı

Güzelyurt’ta Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından asayiş denetimleri kapsamında yapılan kontrollerde Ozioma Peter Okenwa isimli şahıs satışa hazır paketlere sarılı uyuşturucu maddeyle yakalandı. Polisi görünce uyuşturucudan kurtulmaya çalışan ancak başarılı olamayan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutuklama talep edildi.

Polis, 21 Ocak 23 tarihinde saat 14.50 sıralarında Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde huzur operasyonu kapsamında zanlı Ozioma Peter Okenwa’nın üzerinde arama yapılmak istendiğini söyledi. Polis, zanlının cebindeki kutuyu bir evin avlusuna attığı esnada alıkonulduğunu belirtti.

Polis, yapılan aramada krem kutusu içerisinde beş ayrı foil kağıdı parçalarına sarılı yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, maddenin analize gönderileceğini belirtip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.