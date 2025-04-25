Alkollü olduğu anlaşıldı

Suna ERDEN

Minareliköy’de sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk dün tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının dikkatsiz sürüş yaptığını ve 196 miligram alkollü olduğunu açıkladı.

Polis, kazanın 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Fırat Aamtürk' ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 promil alkol tesiri altında, dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş’un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Polis, vefat eden Minnoş’un otopsisinin yapılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Sürüş ehliyetine el konuldu

Polis, Savcı Senem Palabıyık'ın sorusu üzerine zanlının ve yolcunun kask taktığını söyledi. Polis, ayrıca Minnoş'tan alkol testi için kan örneği alınacağını belirtti. Zanlının mahkemeden sonra tedavisinin devamı için yeniden hastaneye yatırılacağını kaydeden polis, bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.

