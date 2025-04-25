Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu, Aslanköy mevkiinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza, 43 yaşındaki sürücü Durukan Abbas Turhan’ın yoldan çıkarak takla atması sonucu gerçekleşti. Hastaneye kaldırılan sürücünün tedavi altına alındığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 10.40 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana geldi. Durukan Abbas Turhan (E-43), yönetimindeki ZYZ 522 plakalı araçla seyrederken Aslanköy kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Turhan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Araç sürücüsünün vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.



