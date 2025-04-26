Mesleğin detayları anlatıldı

Polis mensupları, Esin Leman Lisesi ile Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde öğrencilerle buluştu.

Polislik mesleğine ilginin hayli yoğun olduğu kariyer gününde; Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Feyyaz İneci, Polis Çavuşları Bayram Çalışkan, Kadriye Koral ve İmur Kırçay öğrencilerin sorularını cevaplandırıldı. Polise alım, polisin görevleri, eğitim ve çalışma koşulları konularında bilinçlenmeleri sağlandı.

