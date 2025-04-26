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Mesleğin detayları anlatıldı

Kariyer günü kapsamında liseli öğrencilerle buluşan polis mensupları, gençlerin sorularını cevapladı

Mesleğin detayları anlatıldı
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Polis mensupları, Esin Leman Lisesi ile Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde öğrencilerle buluştu. 
Polislik mesleğine ilginin hayli yoğun olduğu kariyer gününde; Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Feyyaz İneci, Polis Çavuşları Bayram Çalışkan, Kadriye Koral ve İmur Kırçay öğrencilerin sorularını cevaplandırıldı. Polise alım, polisin görevleri, eğitim ve çalışma koşulları konularında bilinçlenmeleri sağlandı.
 

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