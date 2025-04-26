Polis mensupları, Esin Leman Lisesi ile Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde öğrencilerle buluştu.
Polislik mesleğine ilginin hayli yoğun olduğu kariyer gününde; Polis Okulu Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Feyyaz İneci, Polis Çavuşları Bayram Çalışkan, Kadriye Koral ve İmur Kırçay öğrencilerin sorularını cevaplandırıldı. Polise alım, polisin görevleri, eğitim ve çalışma koşulları konularında bilinçlenmeleri sağlandı.
Mesleğin detayları anlatıldı
Kariyer günü kapsamında liseli öğrencilerle buluşan polis mensupları, gençlerin sorularını cevapladı
Polis mensupları, Esin Leman Lisesi ile Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde öğrencilerle buluştu.
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