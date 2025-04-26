Detaylar paylaşıldı

Londra'da İngiltere, Ukrayna, ABD, Fransa ve Almanya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Ukrayna" konulu görüşmelerde Ukrayna ve Avrupalı yetkililer tarafından ABD'ye sunulan ateşkes şartları ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin Ukrayna ve Avrupalı yetkililer tarafından 23 Nisan'da Londra'da gerçekleştirilen görüşmelerde ABD'ye sunulan ateşkes teklifinin tam metnine ulaştı.

Metinde anlaşmanın çerçevesi, Ukrayna için talep edilen güvenlik garantileri, toprak meselesi ve ekonomik konulara ilişkin detaylar yer aldı.

Ateşkes

Ateşkese ilişkin maddeler şu şekilde sıralandı:

- Havada, karada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkes ilan edilmelidir.

- Her iki taraf da ABD ve Avrupa ülkelerinin katılımıyla ateşkesin uygulanmasının teknik yönleri konusunda derhal müzakerelere başlamalıdır. Bu, tam bir barış anlaşması gündemi ve yöntemlerine ilişkin olarak yapılan hazırlıklara paralel olarak yürütülmelidir.

- Ateşkese uyulmasının gözetimi ABD öncülüğünde yürütülmeli ve üçüncü ülkeler tarafından desteklenmelidir.

- Rusya, kaçırılan veya hukuksuz bir şekilde yerinden edilen tüm Ukraynalı çocukları hiçbir şart öne sürmeksizin iade etmelidir. Tüm savaş esirlerinin değişimi, "tümüne karşılık tümü" ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır. Rusya, tüm sivil mahkumları serbest bırakmalıdır.

Güvenlik

Metinde Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin maddeler de şöyle:

- Ukrayna, ABD'nin de dahil olduğu güçlü (NATO'nun 5. maddesine benzer) güvenlik garantileri alacaktır. Müttefikler arasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin mutabakat bulunmamaktadır.

- Ukrayna Savunma Kuvvetlerine herhangi bir kısıtlama getirilemez.

- Garantör devletler, Avrupa ülkeleri ve gönüllü olan Avrupa harici ülkelerden oluşacak geçici bir grup olacaktır. Dost yabancı güçlerin Ukrayna topraklarındaki varlığı, silahları ve operasyonlarına herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir.

- Ukrayna, Avrupa Birliği'ne katılım sürecini devam ettirecektir.

Toprak

Metinde toprak konusunda şu maddelere yer verildi:

- Toprak meseleleri, tam ve koşulsuz bir ateşkesin sağlanmasının ardından tartışılacak ve çözüme kavuşturulacaktır.

- Topraklara ilişkin müzakereler, mevcut kontrol hattı temel alınarak başlayacaktır.

- Ukrayna, ABD'nin de katılımıyla Zaporijya Nükleer Santrali ve Kahovka Barajı'nın kontrolünü yeniden ele alacaktır.

- Ukrayna, Dinyeper Nehri üzerinde engelsiz geçiş hakkına ve Kılburun Kıyı Oku (Kinburn Spit) üzerine kontrole sahip olacaktır.

Ekonomi

Metinde ekonomi ile ilgili şu maddeler yer aldı:

- ABD ve Ukrayna, ekonomik iş birliği ve madenler anlaşmasını uygulayacaktır.

- Ukrayna, bütünüyle yeniden inşa edilecek ve maddi olarak tazmin edilecektir. Rusya'nın dondurulan devlet varlıkları, Ukrayna'ya verilen zararlar Rusya tarafından tazmin edilene kadar dondurulmaya devam edilecektir.

- ABD'nin 2014 yılından bu yana Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, kalıcı bir barışın sağlanmasının ardından kademeli olarak hafifletilebilir. Ancak bunlar, barış anlaşmasının ihlali durumunda yeniden yürürlüğe girebilir.

