‘101 bina az hasarlı’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra 6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldıklarını, bu binalardan bin 473 binanın hasarsız, 101 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi. Kurum, İstanbul'da en çok ihbarın ise Bahçelievler'den yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem ve beklenen İstanbul depremine etkilerine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin hasar raporunu açıkladı. Depremin meydana geldiği günden itibaren 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini belirtti.

Murat Kurum, bilim insanlarının depremle ilgili görüş birliği içinde olmadıklarını belirterek, "Bilim insanlarımız bu konuda ikiye ayrılıyor. Birtakım bilim insanımız öncülü derken birtakım bilim insanımız ise bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını söylüyor. ABD'deki bilimsel verilere bakınca böylesi büyük bir deprem öncesi deprem olma olasılığını yüzde 5 olarak açıklıyor. Dolayısıyla bu 6.2'lik depremi bir haberci olarak konumlandırmak da depremin olmayacağını söylemek de doğru değil." dedi.

40 bin kişi geceyi sokakta geçirdi

Kurum, evlerine giremeyen 40 bin kişinin geceyi parklarda, millet bahçelerinde, toplanma alanlarında geçirdiğini ifade etti.

Depremin ilk gecesi 500 bini aşkın çorba ve 1 milyon su ve kumanya dağıtımı yapıldığını ifade eden Kurum, bugün sayının düne nazaran azaldığını kaydetti.

İstanbul'da en çok ihbar yapılan ilçeler hangisi?

Depremden sonra 6 bin 539 hasar ihbarı aldıklarını belirten Kurum, bunların bin 473'ünün hasarsız olduğunu, sadece 101 binanın az hasırlı olarak tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Kurum, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremden sonra en çok hasar ihbarı gelen ilçeleri de açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da depremden sonra en çok ihbar Bahçelievler'den yapıldı.

Bahçelievler'i Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar takip etti.

Artçı sarsıntılar sürüyor

Bu arada Marmara Denizi'nde Çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Saat 20.21'de de yine aynı bölgede 3,5 büyüklüğünde, saat 21.07'de 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

