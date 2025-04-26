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Tarihi anlaşma

İtalyan ENI şirketi 6’ncı parseldeki ‘Cronos’ yatağı için Güney Kıbrıs ve Mısır’la 3.4 milyar Euro’luk gelir konusunda uzlaştı

Tarihi anlaşma
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  İtalyan enerji şirketi ENI’nin, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselinde bulunan “Cronos” (Satürn) yatağındaki doğal gazın çıkarılması ve ihraç edilmesi için Güney Kıbrıs ve Mısır ile anlaşma imzaladığı haber verildi.

   Alithia’nın haberine göre; yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs ve Mısır ile imzaladığı anlaşmayı “tarihi” diye niteleyen ENİ, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapılarını değerlendirerek çıkarılacak doğal gazı Avrupa pazarına ihraç etme niyetini ortaya koydu.
   Ekonomik verileri de aktaran ENİ, vergi ve faizlerden önce gelirin 3,7 milyar Euro, düzeltilmiş net karın ise 1,4 milyar Euro olmasının beklendiğini belirtti. Düzeltilmiş nakit akışını 3,4 milyar Euro, brüt yatırım masrafını 1,9 milyar Euro olarak öngören ENİ, net sermaye harcamasının ise 6 milyar Euro’nun altında olmasını bekliyor.
   Haravgi haberi “ENI’nin Kıbrıs ve Mısır ile ‘Cronos’ Yatağıyla İlgili Tarihi Anlaşması… Doğal Gaz Mısır’daki LNG Altyapıları Üzerinden Avrupa Pazarına İhraç Edilecek” başlığıyla okurlarına aktardı.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 12 saat Önce

Ne varsa Türki Cumhuriyetlerinde var! Heh heh heh heeee..
Allah bizimkilere akıl versin. Akılsız bir dostun olacağına akıllı bir düşmanın olsun.

Doğru Söz
Doğru Söz - 12 saat Önce

Bize ne elin gâvurundan! Hamdolsun ki Erdoğan Cumhuriyeti da FATİH, YAVUZ, KANUNİ VE ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİLERİ ile bizim tarafta şakır şakir sondajlara ve petrol çıkarmaya devam ediyor! ( Cehalete canım! )

Jo
Jo - 8 saniye Önce

10 sene oldu. Çıkamadı o gaz bitürlü. Asparagos olma ihtimali yüksek. Gaz çıksaydı bile silaha giderdi. O parayı yedirmezler

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  1. KIBRIS

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