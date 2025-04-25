Diyarbakır’dan KKTC’de bulunan eski kız arkadaşına mesaj atarak öldürmekle tehdit eden 22 yaşındaki Bilal Sayar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ülkeye giriş yaparken Ercan Havalimanı’nda tutuklanan zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Kız arkadaşına “Elini kolunu kıracağım, seni tanınmaz hale getireceğim, sana sıkacağım” şeklinde mesajlar attığı belirtilen zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek, iftira olduğunu öne sürdü.

Soruşturmayı yapan polis; Diyarbakır’da sakin zanlının 9 Ocak 2025 tarihinde kullanmakta olduğu telefon hattının WhatsApp uygulaması üzerinden, ayrılmış olduğu kız arkadaşı H. C.’ye kendisiyle barışmadığı gerekçesiyle tehdit mesajları attığını söyledi. Polis; zanlının mesajında Kıbrıs’a geleceğini belirtip, “Elini kolunu kıracağım, seni tanınmaz hale getireceğim, sana sıkacağım, gerekirse kendime de sıkacağım” şeklinde tehdit unsurları içerdiğini belirtti. Polis; şikâyet üzerine zanlı hakkında tutuklama emri temin edildiğini belirtti.

Polis; zanlının 22 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Suçlamaları kabul etmedi

Zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını, ifadesinde suçlarını kabul etmediğini, ülkeye 90 gün vize ile geldiğini ve ülkede daimi bir adresi olmadığını belirti.

Polis, mesele ile ilgili iki tanık ifadesi olduğunu da belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savcı Senem Palabıyık, zanlının işlemiş olduğu suçların 3 yıl hapis öngördüğünü belirterek, 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

İftira atıldı

Mahkemede söz alan zanlı ise, “İftiraya uğradım, ayrıldıktan sonra onula iletişim kurmadım, ben öyle biri değilim” dedi.

Mahkeme, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

