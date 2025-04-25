Başpiskopos’a tepki mesajı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada "Türkiye, GKRY'nin, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, Türkiye MSB kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bakanlık kaynaklarının, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına ilişkin değerlendirmeyi verdi.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"GKRY Başpiskopos'unun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirmek gerekir. Son açıklamalar, Kıbrıs Adası'nda bugüne dek çözümsüzlüğe sebep olan, ayrımcı, fanatik ve provokatif zihniyetin en açık tezahürlerinden birisidir. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki varlığını çarpıtan bu zihniyet, barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önündeki en büyük engeldir. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef almaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmamıştır. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecektir."

