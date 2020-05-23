Oteller 20 Haziran sonrası açılacak

Rum basını, havalimanlarının 9 Haziran, otellerin ise 1 Haziran itibarıyla açılmasıyla ilgili karara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Turist Avına Çıkıyoruz” başlıklı haberinde, Rum Bakanlar Kurulu’nun havalimanlarının iki aşamada açılmasına karar verdiğini, bu bağlamda havalimanlarının 9-19 Haziran ve 20 Haziran’dan itibaren iki aşamalı olarak açılacağını yazdı.

öte yandan Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Haris Loizidis, otellerin 1 Haziran’da açılacağına dair açıklama yapılmasına karşın birçok otel sahibinin, 20 Haziran sonrasında açılış yapacağını belirtti.