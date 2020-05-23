Sadece 51 test!

Sağlık Bakanı Ali Pilli:" Toplam 51 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Sadece 51 test!
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 51  olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin ,  Hastane  Poliklniklerine giden vakalara, yapıldığını açıkladı.  

23 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 51  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 31.005  

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 18:55
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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