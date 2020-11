‘Acilen geçmeli’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Oda Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasidis ile bugün yapacağı görüşmenin tanışma nitelikli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının beklentilerini dile getireceğini ifade ederek, ambargo ve izolasyonların mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ambargoların dayatma olduğunu, dayatma ile bir çözüm olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Eğer karşı tarafta bir iyi niyet varsa, Kıbrıs’ta kalıcı bir barış beklentisi içerisindeyseler bu ambargo ve izolasyonlara bakmak lazım. Çünkü bu tecrit kabul edilemez, bu çağda bu anlayış gerçekten Kıbrıs Türk halkının kabul edeceği bir anlayış değildir. Bunu, bugünkü toplantıda, en iyi şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü hiç kabul edebilecek bir tarafı yoktur” dedi.

Tatar, Başbakanlığı görevi sırasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile özellikle pandemi döneminde çok yakın çalışma içinde olduklarını ifade ederek, pandeminin dünyada yayılmaya devam ettiğini, alınan tedbirlerle ülkedeki sürecin iyi yönetildiğini, bunda herkesin katkısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “İstişareler, meseleleri beraber değerlendirme bizim gücümüzdür” dedi.

“Bütçe gecikmeden geçmeli…”

Pandemiden dolayı tüm dünyada büyük bir sıkıntı yaşandığına işret ederek, devleti ayakta tutmaya çalıştıklarını, Türkiye ile yapılan çeşitli İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri olduğunu, 2021 Mali Yılı Bütçesi’ni de Meclis’teki siyasi parti başkan ve yetkililerini davet ederek değerlendirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Hükümet boşluğu olabilir ama bizim Anayasa’mıza göre yeni hükümet kurulana kadar bu hükümet görevdedir. Dolayısıyla bir an önce Meclis’te gerekli çalışmaların başlatılması ve gecikmeden bütçenin geçmesi ülke ekonomisine büyük katkıdır. Eğer bütçe zamanında geçmezse bu bir sıkıntı yaratır” dedi.

Deniz: Her türlü görevi yapmaya hazırız

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Sizlere, yeni seçilmiş olduğunuz Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyoruz. Bu sürecin Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı olmasını canı gönülden diliyoruz” dedi.

Deniz, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde, KTTO’nun da görüşlerini almak istemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Deniz, “Bu önümüzdeki zorlu süreçte Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız. Sizlerle bu süreçte yakın temasta olarak her zaman, istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz zaman görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız” diyerek desteklerini iletti.

Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası arenada tanınan iki tane kurumu olduğuna işaret eden Turgay Deniz, “Biri Cumhurbaşkanlığı bir diğeri de Kıbrıs Türk Ticaret Odası. Dolayısı ile bu önümüzdeki zorlu süreçte Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizlere verilecek her türlü görevi yapmaya hazırız. Sizlerle bu süreçte yakın temasta olarak her zaman, istediğiniz zaman, ihtiyaç duyduğunuz zaman görüş ve önerilerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız” diyerek desteklerini vurguladı.

Lobicilik faaliyetleri

KTTO’nun, Güney Kıbrıs’taki Ticaret odası Yeşil Hat Ticaretinin kapsamının genişletilmesi konusunda, Brüksel’deki ofis ile de Avrupa Birliği ile olan ilişkiler ve özellikle Kıbrıs Türklerine vadedilen doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesi için sürekli lobi faaliyeti içinde olduklarını, Ankara’daki ofis ile de Türkiye’deki muhatapları ile devamlı lobicilik faaliyetleri yaptıkları bilgisini veren Deniz, İngiltere’de bir irtibat ofisi kurarak orada da bir fiil bu lobicilik faaliyetlerini yapma hedefinde olduklarını aktardı.