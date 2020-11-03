Doğu Akdeniz gittikçe ısınıyor

Fransız donanmasından bir firkateynin, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Oruç Reis ve Barbaros araştırma gemilerini yakın takibe aldığı ortaya çıktı.

Fransız Haber Ajansı (AFP), radarlar ve diğer ileri teknoloji izleme cihazlarıyla donatılmış “La Fayette” isimli firkateynin, 170 mürettebatıyla birlikte, Türk araştırma ve savaş gemilerini Doğu Akdeniz'de Suriye açıklarında ve adaları kapsayan bir alan içinde üç aydır yakından izlediğini duyurdu.

İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi ile yapılan ortak tatbikata da katılan bu Fransız zırhlısının, Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’ya karşı ortak bir tutum içinde olduğu mesajını da vermek istediği bildirildi.

Uydu ve gelişmiş radarlarla Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri anı anına merkezi Toulon kentinde bulunan Fransız donanmasına iletme görevi verilen bu geminin radarına Türk gemileri dışında Limasol açıklarındaki İngiliz savaş gemisi ve Suriye açıklarındaki Rus savaş gemilerinin de takıldığı kaydedilen haberde, Fransız firkateynin Türk donanmasıyla da sık sık karşılaştığı ifade edildi.

Haberde, geminin komutanın bu bilgilerin Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO ile daha az paylaştığı yönündeki yorumuna da yer verildi.