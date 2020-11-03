Elektronik bileklikle kontrol sağlanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ev karantinası sistemine geçtiklerini açıkladı. Bakan Pilli, el bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edileceğini anlattı, ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade etti.

Pilli, ev karantinasının dünyada başarılı olmadığını açıkladı, “dünyada başarısız olduysa bizde de başarısız olacak diye bir şey yok” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli Covid-19’da ikinci dalganın yaşandığını söyleyerek İngiltere ve Fransa’da durumun kötüye gittiğini ifade etti. Pilli, Kuzey Kıbrıs’ta da tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini kaydetti.

Pilli, temaslıların otellere alınmasına ilişkin eleştiriler yapıldığına dikkat çekerek “temaslı takip ekiplerinin” çok iyi çalıştığı için bir başarı sağlandığını söyledi.

Yerel vakalarda temaslıların takibinin hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli olduğunu anlatan Pilli, bir vaka ile aynı evde yaşayan şahısların testlerinin negatiften pozitife döndüğünü belirtti.

Ev bileklik sistemi ile denemeler yapıldığını belirten Pilli, el bileklikleri ile ev karantinasındaki kişilerin takip edileceğini anlattı, ekiplerin evden çıkacak şahıslara müdahale edeceğini ifade etti.

Türkiye’den 50 bin grip aşısı talep ettik

Sağlık Bakanı Ali Pilli, grip aşısı konusunda sıkıntı yaşandığını açıkladı, Türkiye’den 50 bin aşı talep ettiklerini söyledi. Pilli aşı konusunda dünyada sıkıntı olduğunu, sorunun çözümü için çalıştıklarını iddia etti. Pandemi Hastanesi 15 Kasım'da pandemi döneminde yapılan harcamalarla ilgili şeffaf olduklarını anlatan Pilli, son 50 bin kiti normal fiyatının çok altına aldıklarını, kitlerin büyük bir kısmının zaten hibe olduğunu dile getirdi.

Pandemi hastanesinin ne zaman açılacağı sorusu üzerine 15 Kasım’da açılacağını söyleyen Pilli, yine soru üzerine grip aşılarının da geleceğini anlattı.

PCR testleriyle ilgili bir soru üzerine Pilli, bu testlerin önemli bir bölümünün ücretsiz yapıldığını, devletteki testlerin fiyatlarının düşürüleceğini de ifade etti.

Ali Pilli 50 saniyelik testlerin denenip onaylanması halinde seve seve kullanacaklarını dile getirdi.

Bir soru üzerine pandemi hastanesinin personel ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüklerini kaydeden Pilli, burada en doğru yöntemin münhal açarak personel almak olduğunu kaydetti.

Atakan: Teknik çalışmaları üstlendik

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da bakanlık olarak bileklik uygulamasının teknik çalışmalarını üstlendiklerini, Polis Genel Müdürlüğü dahil ilgili kurumlarla toplantılar yapıldığını dile getirdi.

Elektronik denetleme konusunda ülkeye giriş öncesinden başlayan bir planlama yapıldığını anlatan Atakan, bir aplikasyon yaratılması ilgili kişinin yolculuk öncesi bu aplikasyona kayıt olarak PCR testi ve iletişim detayları gibi bilgileri yüklemesi gibi bir sistem düşüncesiyle hareket edildiğini dile getirdi.

Şu ana kadar hiçbir kuruluşla anlaşmaya varılmadığını kaydeden Atakan, şu an bir firmanın ücretsiz şekilde bir miktar bileklik sağladığını bunların bir kısmının kullanıldığını anlattı.