Buna kim ‘dur’ diyecek

35 günde 8 ölüm 4 bini aşkın suç

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta son 35 günde 281 trafik kazası meydana geldi; 8 kişi yaşamını yitirdi, 93 kişi de yaralandı. Polis raporlarına göre; kazalar en çok süratten dolayı meydana geliyor. İkinci sırada ise dikkatsizlik yer alıyor.

Polis tarafından açıklanan haftalık verilere bakıldığında meydana gelen 281 kazanın 88’i süratten kaynaklandı.

Kazaların 68’i dikkatsiz sürüş, 51’i kavşakta durmama, 52’si yakın takip, geriye kalan 22’si ise diğer etkenlerden meydana geldi.

Trafik suçları incelendiğinde ise yine ilk sırada sürat geliyor. Sürati seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak izliyor.

Son 35 günde 4 bin 406 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı; bin 335’i sürat ve tehlikeli sürüş,

629’u seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak, 129’u alkollü araç kullanma, 78’i dikkatsiz sürüş nedeniyle rapor edildi.

Geriye kalan 2 bin 235 sürücü hakkında ise ruhsatsız, muayenesiz, seyrüsefersiz araç kullanma ve diğer trafik suçlarından yasal işlem yapıldı.

İlk neden sürat

Polise yansıyan verilerin haftalık dağılımına bakıldığında; 28 Eylül- 4 Ekim tarihlerini kapsayan sürede 40 trafik kazası meydana geldi. Bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Dönem içindeki kazalardan 12’si süratli araç kullanmak, 11’i dikkatsiz sürüş yapmak, 6’sı kavşakta durmamak, 7’si yakın takip ve 4’ü diğer etkenlerden ötürü yaşandı.

Aynı tarihler arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 225 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 757 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle oldu:

“Sürat (213), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (181), trafik levha ve işaretlerine uymamak (81), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (51), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (21), muayenesiz araç kullanmak (20), dikkatsiz sürüş (18), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (13), alkollü araç kullanmak (10), tehlikeli sürüş (8), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), trafik ışıklarına uymamak (2), ve diğer trafik suçları (126).”

İkinci neden dikkatsizlik

Ülkede 4 Ekim-12 Ekim tarihlerini kapsayan sürede ise meydana gelen 56 trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Kazaların 16’sı süratli araç kullanmak, 14’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 8’i kavşakta durmamak, 11’i yakın takipten meydana geldi.

Aynı dönemde kontrol edilen 6 bin 76 araç sürücüsünden 891’i hakkında ileri işleme gidildi.

Süratten 323, tehlikeli sürüşten 7, dikkatsiz sürüş 28, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 71, sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan 17, alkollü araç kullanmaktan 23, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan 138, trafik levha ve işaretlerine uymamaktan 57, trafik ışıklarına uymamaktan 1, muayenesiz araç kullanmaktan 26, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan 34, "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmaktan 2, "b" özel işletme izinsiz araç kullanmaktan 4, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan 4 ve 156 diğer trafik suçlarından rapor edildi.

739 araç sürücüsüne yasal işlem

Haftalık raporlara göre; 12 - 18 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde ise 53 trafik kazası meydana gelirken, 1 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Kaza sebepleri içinde; süratli araç kullanmak (15), dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (8), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Aynı süre içerisinde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7 bin 79 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 739 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (250), tehlikeli sürüş (7), dikkatsiz sürüş (11), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak

(81), s/ehliyetsiz araç kullanmak (11), alkollü araç kullanmak (20), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (90), trafik levha ve işaretlerine uymamak (64), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (27), sigortasız veya kapsamı dışında araç Kullanmak (20), "A" Yol kullanma izinsiz araç kullanmak (8), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (9), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 136 diğer trafik suçları.”

Trafik kuralları ihlal ediliyor

19-25 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde, 64 adet trafik kazası meydana geldi, 4 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri arasında ise, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) yer aldı.

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6786 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1039 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle;

Sürat (400) , tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (21), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (99), s/ehliyetsiz araç kullanmak ( 19 ), alkollü araç kullanmak ( 32 ), seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak (103), trafik levha ve işaretlerine uymamak (53), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (28), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (38), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (6), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (7), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 224 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Bir haftada 7 bini aşkın sürücü kontrol edildi

Ülkede 26 Ekim-1 Kasım tarihlerini kapsayan süre içerisinde de, 68 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 31 kişi de yaralandı.

Meydana gelen kazalardan 24’ü süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsizlik, 9’u kavşakta durmama, 12’si yakın takip ve 7’si diğer etkenlerden dolayı gerçekleşti.

Aynı tarihler arasında, toplam 7 bin 241 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 980 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (330) , tehlikeli sürüş (12), dikkatsiz sürüş (18), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (81), s/ehliyetsiz araç kullanmak (22), alkollü araç kullanmak ( 44 ), seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak (117), trafik levha ve işaretlerine uymamak (54), trafik ışıklarına uymamak (3), muayenesiz araç kullanmak (36), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (40), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak ( 2 ), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (8), koruyucu miğfer başlıksız motosikklet kullanmak (1) ve 212 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”