Analiz sonuçları bekleniyor

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 240 gram uyuşturucuyla yakalanan Chizi Armstrong Ejiogwu ve Audrey Tarisai Ringa Dumbura hakkındaki soruşturma devam ediyor. İki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu maddenin analiz sonuçlarının beklendiği belirtilerek, süre talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Ağustos 2021 tarihinde saat 09.20 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından Girne’de Kurtuluş Caddesi Perla Sitesi’nden çıkış yapmaya çalışan SE 858 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada sağ arka tekerlek davlumbazı içerisinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru, araç sürücüsü Chizi Armstrong Ejiogwu ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Audrey Tarisai Ringa Dumbura’nın suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

6 gün daha tutuklu kalacaklar

Polis, aynı gün 10.10- 11.10 saatleri arasında Chizi Armstrong Ejiogwu’nun Girne’deki ikametgâhında yapılan aramada yarım gram daha hintkeneviri, beş adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti ve bir adet plastik öğütücü bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin laboratuvara gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.