Analiz sonuçları çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturuculu kağıtla yakalanan Hüseyin Kıstı ve Savaş Kadı hakkındaki soruşturma devam ediyor. Uyuşturucu tacirlerinin son zamanlarda gramajın ortaya çıkmaması için uyuşturucuyu A4 kağıdı ile kullandıkları belirtilirken, iki zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kağıtların analize gönderildiği ancak tahlil sonuçlarının henüz çıkmadığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fatma Güder, 8 Şubat’ta zanlı Hüseyin Kıstı’nın tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve ikametgahına operasyon düzenlediklerini söyledi. Fatma Güder, zanlının evinde yapılan arama sonucunda 3 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis memuru Fatma Güder, zanlının, konu uyuşturucuları zanlı Savaş Kadı’dan aldığını belirtmesi üzerine Kadı’nın evine operasyon düzenlendiğini anlattı. Güder, Savaş Kadı’nın tasarrufunda da 5 adet sentetik cannabinoid içeren A4 kağıdı ele geçirdiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis memuru, operasyonda ele geçirilen A4 kağıtlarının devlet kimya laboratuvarına gönderildiğini ancak henüz tahlil sonuçlarının çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceklerini kaydeden polis memuru, Hüseyin Kıstı ve Savaş Kadı’nın 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.