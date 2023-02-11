Devamı bekleniyor

Deprem felaketi nedeniyle kurum ve kuruluşlar arasında ‘yardım kampanyaları’ düzenlenirken, KKTC’de üst kademedeki yöneticilerin ‘öncülük yapmasına’ yönelik çağrıya ilk olumlu tepkiyi Meclis Başkanı Zorlu Töre verdi. Töre, Şubat ayı maaşını deprem fonuna yatıracağını açıkladı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; koalisyon ortağı partilerin liderleri de birer aylık maaşlarını bağışlama kararı aldı.

TV 2020’de Gündem Özel programında Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın birer maaş bağışında bulunacağı duyuruldu.

Bu arada Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ile eski Ulaştırma Bakanı olan babası Erdinç Gürçağ ve Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Şubat maaşlarını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Sıkıntıları süratle aşmamız mümkün

Eroğlu açıklamasında, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı da diledi. Türkiye’nin on ilinde meydana gelen deprem sonrasında ortaya çıkan tablonun ağırlaşmasını üzülerek izlediğini kaydeden Eroğlu, “Ölen kardeşlerimizin sayısının 20 bini aşacağının belli olması, Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol kafilesinde bulunan evlatlarımız, öğretmenlerimiz, velilerimizle, diğer bazı yerlerdeki vatandaşlarımızdan gelen olumsuz haberler bizleri yasa boğmuştur” ifadelerini kullandı. “Gün, hakikaten birlik beraberlik ve dayanışma günüdür” diyen Eroğlu, bu amaçla Şubat ayı emekli maaşını Türkiye’de meydana gelen depremin yaralarının sarılmasında kullanılmak üzere bağışlayacağını duyurdu. Eroğlu açıklamasında, “İnanıyorum ki millet olarak el ele vermek suretiyle ortaya çıkan sıkıntıları süratle aşmamız mümkün olacaktır. Allah insanlığı, milletimizi felaketlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

Kardeşlerimize helal olsun

Bakan Altuğra da şu ifadelerde bulundu;

“Anavatan Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle derin acı ve keder içerisindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti halkıyla et ve tırnak gibiyiz. Sevinçte olduğu gibi kederde de bir bütünüz. Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Erdinç Gürçağ ve ben İzlem Gürçağ Altuğra şubat ayı maaşlarımızı, depremi yaşayan kardeşlerimize katkıda bulunma adına KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası Acil Durum Yardım Hesabına yatıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun. Kardeşlerimize helal olsun…”

