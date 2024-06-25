Analiz sonucu çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 23 adet uyuşturuculu kağıtla yakalanan, Gülsün İkbal Ondal ve İlyas Eren Babaoğulları hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen uyuşturuculu kağıtların analize gönderildiği ancak sonuçların henüz belli olmadığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, zanlıların, Gülseren bölgesindeki ikametgahlarında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti. Polis memuru, alınan ihbar üzerine 20 Haziran 2024 tarihinde zanlıların kaldığı ikametgaha baskın yaptıklarını anımsattı.

Polis memuru, ikametgahta yapılan aramada, salon içerisinde, 23 adet, toplam ağırlıkları 45 gram olan uyuşturuculu kağıt ele geçirildiğini açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildirdi ve mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.