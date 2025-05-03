Pişman oldu

Suna ERDEN

Girne bölgesinde 19 ayrı hırsızlık suçu işlediği için 5 yıl hapse mahkum edilen ve 2024 yılında firar girişiminde bulunan Pakistanlı Abdul Wahab Khan hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde, “yasal tutukluluktan firar” suçundan yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç; Lefkoşa’da meydana gelen dükkan açma ve sirkat suçlarından hüküm giymiş olan sanığın 16 Mart 2024 tarihinde diğer mahkumlarla beraber yeni cezaevinden eski cezaevine iş yapmak maksadıyla götürüldükten sonra duvar üzerindeki lambaları tamir etmeye başladığını söyledi.

Yargıç; sanığın 6 metre yüksekliğindeki duvar üzerinde iş yaptığı sırada cezaevi dışına atlayıp firar ettiğini kaydetti.

Korkuluk alanda tespit edildi

Ağır ceza yargıcı; sanığın kısa süre sonra gardiyanlar tarafından cezaevi yakınlarında bulunan korkuluk alanda tespit edildiğini belirtti.

Yargıç; sanığın yeniden cezaevine yerleştirildiğini, işlemiş olduğu suç bildirildiğinde "başka çarem yoktu, özür dilerim" şeklinde cevap verdiğini kaydetti.

Sanığın yargılandığı yasal tutukluluktan firar suçundan mahkum ettiklerini kaydeden yargıç, bu suçun 7 yıl kadar hapis öngördüğünü ifade etti.

Yargıç; bir kişinin yasal tutukluluktan firar etmesinin ve adalet için verilen cezadan kaçmasının oldukça ciddi, vahim ve kamu menfaatini yakından ilgilendiren bir suç olduğunu belirtti.

Hafifletici etkenler değerlendirildi

Yargıç; “Suç türü kamuyu ilgilendiren, mahkemeler tarafından caydırıcı cezalar verilerek önlenmesi gereken suçlardandır” ifadelerini kullandı. Suçun işleniş şekline değinen yargıç, şunları kaydetti:

“Sanık, cezaevinde iş yapmak için görevlendirildiği esnada kısmi serbestlikten yararlanmış, ıslah olması için verilen hapis cezasından kaçmıştır. Suçun işleniş şekli ciddidir. Diğer taraftan sanığın herhangi bir silah kullanmaması ve kaba kuvvete başvurmaması ise lehine değerlendirilir.”

Yargıç; sanığın suçunu kabul etmesinin, özür dilemesini, pişman olmasını, benzeri sabıkası olmamasını da lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını kaydetti.

Sanığın ailevi ve kişisel durumuyla ilgili belirtilen hususları da değerlendirdiklerini kaydeden yargıç; sanığı 3 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

