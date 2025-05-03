6 yıl hapisliği var

Türkiye’de hakkında 6 yıl 3 ay hapis kararı bulunan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan

Aydın Papatya’nın KKTC’de yaşadığı ve Türkiye’ye dönünce tutuklandığı bildirildi.

Kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Papatya Kuzey Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı’nda yakalandı.

Zanlının pasaport kontrolü esnasında tespit edildiği belirtildi.

Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın Interpol Daire Başkanlığı tarafından 'kırmızı bültenle' arandığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince ’Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’Tehdit’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

