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Suçuna suç eklendi

Tuğla altına bırakılan kokain türü uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tutuklanan Hüseyin Kaya’nın ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Suçuna suç eklendi
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Girne’de tuğla altına bırakılan kokain türü uyuşturucu maddeyi alırken suçüstü tutuklanan Hüseyin Kaya mahkemeye çıkarıldı. Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen zanlı hakkında 5 gün ek tutuklama kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.
Soruşturmayı yürüten polis; 30 Nisan 2025 tarihinde saat 01.15 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesinin, Girne'de Mevlana Sokak üzerinde bulunan kaldırım üzerinde tuğla parçası altında uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldığını söyledi. Polis; bölgede pusuya yattıklarını, MP 134 plakalı araç ile gelen zanlının alı konularak üzerinin arandığını belirtti. Polis; zanlının üzerinde yapılan aramada beyaz renk tuvalet kağıdı içerisine sarılmış vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. 

Siparişi telegramdan verdi
Polis; zanlının ikametgahında yapılan aramada bir adet öğütücü ve öğütücü içerisinde 0,05 miligram uyuşturucu (hintkeneviri) olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis;  yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. 
 Polis; zanlının uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi nasıl tedarik ettiğinin tespiti için bölgede kamera görüntüsü olup olmadığı ile ilgili yapılması gerektiğini kaydetti.  
Polis; zanlının muhaceret sorgulaması ile ilgili temin edilmesi gereken ifadeler, giriş-çıkış dökümleri olduğunu aktardı.
Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden irtibat kurduğu bir şahıstan aldığını söylediğini kaydeden polis; soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.
Mahkeme talebi onayladı. 
 

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