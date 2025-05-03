Sabıkası olan cezaevinde

Suna ERDEN

Gönyeli bölgesinde 5 evden ve 3 araçtan para ve eşya çalan, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen ‘Güvenli Sokaklar Operasyonu’ kapsamında tutuklanan Sedat Demir (24), Cuma Yıldız (20) ve Gülten Kasap (20) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılardan sabıkası olan Demir cezaevine gönderilirken, Yıldız ile Kasap teminatla serbest kaldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlıların 17-18 Nisan 2025 tarihleri 19.00-08.30 saatleri arasında Yenikent'te park halinde bırakılan UJ 703 plakalı araç içeresinden bin Euro, 5 bin TL ve çeşitli markalarda makyaj malzemeleri çaldıklarını söyledi. Polis; zanlıların 21 Nisan tarihinde ise saat 01.00 raddelerinde Gönyeli'de sakin R.Y.’ye ait ikametgahın penceresinin plastik panjur kolunu kırıp içeri giriş yaptıklarını, ev sahibinin fark etmesi üzerine aynı yerden çıkarak olay yerinden ayrıldıklarını belirtti. Polis; zanlıların aynı gün saat 15.00 sıralarında da Yenikent’te sakin B.Ş.’ye ait park halindeki araç içeresinden bir adet Armani marka güneş gözlüğünü ve bir adet Sony marka fotoğraf makinesini çaldıklarını açıkladı.

Hem evini hem arabasını soydular

Polis; zanlıların yine aynı gün 22.30-06.30 saatleri arasında Gönyeli’de sakin A.M.’nin ikametgahının açık vaziyetteki penceresinden mutfak kısmına giriş yaptıktan sonra kumbara içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda demir ve kağıt paralar ve yine naylon poşet içerisinde muhafaza edilen 300 TL nakit para ve siyah renk erkek cüzdanı içerisinde muhafaza edilen 200 TL nakit parayı çalarak, aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis; zanlıların A.M.’nin evinin önündeki park halindeki araç içerisinden ise 3 bin 500 TL değerindeki Elle marka siyah renk güneş gözlüğünü ve kırmızı renk gözlük kılıfını çaldıklarını belirtti.

Polis; zanlıların yine 21 Nisan tarihinde 20.00-18.15 saatleri arasında Gönyeli’de sakin H.S.’ye ait ikametgahının doğuya bakan balkonu içerisinde muhafaza ettiği bir adet 800 TL değerindeki 10 kilogramlık boş jet gaz tüpü çaldıklarını ifade etti.

Pencereden eve girdiler

Polis; zanlıların yine aynı tarihte 21.00-08.30 saatleri arasında Gönyeli’de F.D.A.’ya ait eve açık salon odası penceresinden içeresine giriş yapıp 2 bin TL nakit parayı çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını belirtti.

Polis; meydana gelen olaylarla ilgili uzun süren soruşturma sonucunda zanlıların Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Polis; zanlılar Cuma Yıldız ve Gülten Kasap’ın gönüllü ifade verdiklerini açıkladı.

Polis; zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Zeynel Demir’in suçsuz olduğunun tespit edilerek, serbest bırakıldığını söyledi.

Polis; yine 3 günde yeni şikayet aldıklarını, Gönyeli’de sakin Z.A’nın evine pencereden girildiğini; 20 Sterlin, 6 bin TL, makyaj malzemeleri ve nargile takımının çalındığını söylediğini aktardı. Polis; zanlıların evinde yapılan aramada Z.A.’nın evinden çalınan nargile takımının, zanlı Gülten Kasap’ın evinde ise çalınan makyaj malzemelerinin bulunduğunu ifade etti.

3 araç kiralayıp işe koyuldular

Polis; ayrıca Yenikent’te park halindeki araçtan çalınan bin Euro paranın Sedat Demir tarafından Gönyeli’de bir dövizcide 43 bin liraya bozdurulduğunu belirleyerek, paraların emare alındığını kaydetti.

Polis; zanlıların Mart-Nisan ayları arasında 3 adet araç kiraladıklarını, bu araçlarla ne yaptıklarına dair araştırma yaptıklarını ve Kent Güvenlik Kamerası Görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis; zanlıların 25 Nisan’da yeniden mahkemeye çıkarıldıklarını ve 7 gün tutuklama emri alındığını belirtti.

Polis; bu süre içerisinde 7 şikayetçiye ele geçirilen eşyaların tanıtımının yapıldığını belirtti. Polis; incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların suç tarihlerinde birlikte aynı araçta olduklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Sedat Demir’in benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; Kasap ile Yıldız’ın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 75’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Sedat Demir ise 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

