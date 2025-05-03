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Yara almadan kurtuldu 

Glapsides park alanı içerisinde drift yapan sürücü aracıyla gölete uçtu

Yara almadan kurtuldu 
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’nın Glapsides Plajı bölgesinde drift yapan sürücü aracıyla gölete uçtu.
Araç uzun uğraşlar sonucu göletten çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı. Bölge sakinleri, park alanı içerisinde özellikle akşam saatlerinde birçok kişinin drift yaptığını söyleyerek, duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Polisten verilen bilgiye göre; 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Glapsides park alanı içerisinde meydana gelen kazada, sürücü 25 yaşındaki Ayşe Sarı, NC 737 plakalı aracıyla park alanında kendi ekseni etrafında dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç, parkın kuzey kısmında bulunan yaklaşık bir buçuk metre derinliğindeki gölet içerisine düştü. Araç uzun uğraşlar sonucu göletten çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.
Tehlikeli araç kullanımı nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan sürücüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

Çok iyi olmuş! Dingonun ahırında adalet yok, ilâhi adalet yerini buldu.

Muslihiddin
Muslihiddin - 1 dakika Önce

Para cok olunca, ne yapacağını bilmezlerden..
Benzin, lastik buna pahalı gelmiyor olmalı..

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