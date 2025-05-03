Yara almadan kurtuldu 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Glapsides Plajı bölgesinde drift yapan sürücü aracıyla gölete uçtu.

Araç uzun uğraşlar sonucu göletten çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı. Bölge sakinleri, park alanı içerisinde özellikle akşam saatlerinde birçok kişinin drift yaptığını söyleyerek, duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Polisten verilen bilgiye göre; 1 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Glapsides park alanı içerisinde meydana gelen kazada, sürücü 25 yaşındaki Ayşe Sarı, NC 737 plakalı aracıyla park alanında kendi ekseni etrafında dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, parkın kuzey kısmında bulunan yaklaşık bir buçuk metre derinliğindeki gölet içerisine düştü. Araç uzun uğraşlar sonucu göletten çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.

Tehlikeli araç kullanımı nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan sürücüyle ilgili polis soruşturması sürüyor.

