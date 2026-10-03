Analiz yapılacak

Ömer KADİROĞLU

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Zülfikar Suphi Elmas’ın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili tutuklanan araç sürücüsü M.M.Y.A., ek tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Kazayla ilgili uyuşturucu ve kan testi sonuçları beklenirken, mahkemede olgular aktarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis çavuşu Sedat Bayramoğlu, kazanın 29 Eylül’de meydana geldiğini belirtti.

Bayramoğlu, Zülfikar Suphi Elmas’ın YF 886 plakalı motosikletiyle Girne’den Lefkoşa’ya doğru çift şeritli yolda seyrettiğini anlattı. Önündeki trafiğin yavaşlaması üzerine Elmas’ın da hızını düşürdüğünü belirten Bayramoğlu, bu sırada zanlı M.M.Y.A.’nın yönetimindeki UZ 311 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiğini ve motosiklete arkadan çarptığını söyledi.

Elmas’ın aldığı darbelere dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirten polis çavuşu, kazayla ilgili mobese görüntülerinin yanı sıra başka bir motosikletin kamera görüntülerinin de emare olarak alındığını ve inceleneceğini kaydetti.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Bayramoğlu, zanlıdan uyuşturucu ve kan testi için örnek alındığını, sonuçların beklendiğini belirterek soruşturma kapsamında 5 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.