Anastasia’nın gözyaşları

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa' da faaliyet gösteren Cavada Restoran isimli işyerinde Ağustos 2019-23 Mayıs 2020 tarihleri arasında çalışmakta olan Khaled Haqouq’in şirketten para çalıp Güney Kıbrıs’a kaçması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Moldova uyruklu zanlı Anastasia Platonova tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevinç, Lefkoşa' da Ağustos 2019-23.05.2020 tarihleri arasında faaliyet gösteren Cavada Restoran’ın müstahdemi olan Khaled Haqouq’in toplam 101 bin 92 TL parayı şirket direktörü Girne' de sakin Fadıl Bilanlı' ya ödediğini beyan edip ödemeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada suç ortağı olan zanlı Anastasia Platonova'nın Güney Kıbrıs’a kaçan zanlı Khaled Haqouq ile Whatsapp telefon konuşmalarında olay ile ilgili yazışmaların tespit edildiğini ve zanlı Platonova’nın sözlü beyanları olduğunu belirterek mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı.

Telefon konuşmaları incelenecek

Polis mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken Whatsapp konuşmaları ve telefon konuşmaları olduğunu belirterek zanlı lehine veyahut aleyhine olacak hususların tespit edilebilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemenin verdiği kararın ardından büyük üzüntü yaşayan Anastasia Platonova, göz yaşlarını tutamadı.